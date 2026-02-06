Milano‑Cortina entra nel vivo venerdì 6 febbraio con gli atleti italiani protagonisti nel doppio misto di curling e nel Team Event del pattinaggio artistico. La giornata precede la cerimonia d’apertura in programma questa sera a San Siro.

Curling: Italia avanza nel doppio misto

La coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha ottenuto la terza vittoria nel round robin del doppio misto di curling, superando la Svizzera con il punteggio di 12‑4. Dopo la sconfitta iniziale contro il Canada, gli italiani hanno riscattato la prestazione e nel pomeriggio affronteranno l’Estonia, con l’obiettivo di consolidare la loro posizione nel girone.

Pattinaggio artistico: Gutmann protagonista nel singolo femminile

Nel Team Event del pattinaggio artistico, l’Italia si è distinta grazie a Lara Naki Gutmann, che ha brillato nel programma corto del singolo femminile. L’atleta ha ottenuto un punteggio di 71,62, posizionandosi al terzo posto provvisorio. Nella danza sul ghiaccio, la coppia Guignard‑Fabbri si è piazzata quinta, mentre Conti‑Macii hanno concluso al terzo posto nel programma corto delle coppie.

Il programma della giornata

Oltre al curling e al pattinaggio artistico, la giornata ha visto in programma anche allenamenti di salto con gli sci, prove cronometrate di sci alpino e slittino, e incontri del torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Tutto questo in attesa della cerimonia inaugurale che darà ufficialmente il via ai Giochi.

Dettagli e dirette

Il programma odierno conferma la presenza degli azzurri nel doppio misto di curling contro Svizzera ed Estonia, così come nel Team Event del pattinaggio artistico con le coppie Guignard/Fabbri, Conti/Macii e l’atleta Gutmann. La diretta televisiva è garantita da Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming è disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2, DAZN e Rai Play.