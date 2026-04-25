Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, ha inaugurato la sua partecipazione al Mutua Madrid Open con una vittoria che estende a diciotto la sua striscia di successi consecutivi. Il tennista italiano, impegnato nella ricerca del suo primo titolo nella capitale spagnola, ha evidenziato come le condizioni di gioco del torneo siano particolarmente diverse rispetto ad altri eventi su terra battuta.

Sinner ha spiegato che l'altitudine di Madrid, la maggiore velocità della palla e la superficie più scivolosa rendono questo torneo un appuntamento unico e imprevedibile nel panorama dei Masters 1000.

"È un po' più scivoloso, il campo. È un po' più difficile muoversi", ha dichiarato dopo il suo esordio vincente. "La palla vola un po' di più. È abbastanza veloce, dipende anche dal sole. Ho provato il primo giorno, era sera, quindi è un po' diverso. Quando qualcuno serve molto bene non è facile rispondere. Sì, è davvero un playground unico qui."

Le peculiarità del torneo di Madrid

Il campione ha sottolineato come Madrid si distingua nettamente da Roma e Parigi, evidenziando che le condizioni della capitale spagnola non sono sempre un indicatore affidabile per il successo al Roland Garros. "Questo è un torneo su terra battuta a sé stante, secondo me. Ma sono felice di essere qui, felice di mettermi in gioco.

Devo anche migliorare alcune cose se voglio andare avanti", ha affermato Sinner, ponendo l'accento sulla necessità di adattamento.

Il torneo di Madrid si configura come un banco di prova cruciale per Sinner in vista dei prossimi impegni stagionali, in particolare il Roland Garros, dove il tennista italiano ambisce a completare il Career Grand Slam. L'assenza di Carlos Alcaraz, detentore dei titoli di Roma e Parigi, a causa di un infortunio al polso, lo colloca tra i principali favoriti sia agli Internazionali d'Italia sia allo Slam parigino.

L'impatto dell'assenza di Alcaraz

Dopo la sua vittoria al secondo turno, Sinner ha commentato il ritiro di Alcaraz dal Roland Garros, definendolo "doloroso e molto triste".

"Il tennis ha bisogno di Carlos. Il tennis è uno sport molto migliore quando lui è in campo", ha dichiarato, esprimendo l'auspicio che il rivale possa recuperare pienamente senza affrettare i tempi, per evitare potenziali complicazioni. Sinner ha aggiunto che, pur riconoscendo l'importanza di Alcaraz per lo sport, la sua attenzione rimane saldamente concentrata sul percorso a Madrid, rimandando ogni valutazione su Parigi ai prossimi giorni.

Il percorso di Sinner sulla terra battuta è stato finora brillante, culminato con la recente vittoria a Monte Carlo proprio contro Alcaraz. Tuttavia, il tennista italiano ha ribadito come le condizioni di Madrid rappresentino una sfida a parte, richiedendo continui adattamenti e una preparazione specifica per affrontare al meglio le prossime tappe della stagione.