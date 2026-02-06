Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica nel doppio misto di curling, scendono oggi sul ghiaccio per affrontare l’Estonia nel quarto impegno del round robin alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. L’incontro si disputa al Cortina Curling Olympic Stadium con inizio alle 14.35.

Contesto e obiettivi nel round robin

Gli azzurri, reduci da una sorprendente sconfitta contro il Canada, hanno bisogno di ritrovare ritmo e fiducia per restare in corsa verso le semifinali. In mattinata hanno affrontato la Svizzera, nella speranza che una doppia vittoria nella giornata possa rilanciare le loro ambizioni nel torneo.

L’avversaria estone nel doppio misto

La coppia estone è composta da Marie Kaldvee e Harri Lill. Arrivati a Cortina con ambizioni importanti, hanno subito due sconfitte nei primi due incontri contro Svizzera e Gran Bretagna, ma hanno ottenuto il primo successo battendo la Svezia per 7‑5. Ora devono vincere praticamente tutte le restanti partite per sperare nella qualificazione.

Dettagli sull’incontro Italia‑Estonia

L’incontro Italia‑Estonia è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle ore 14.35. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Nel Mondiale 2025, gli estoni furono eliminati proprio da Constantini e Mosaner in semifinale, in una partita terminata 7‑6, un precedente che aggiunge ulteriore interesse alla sfida odierna.