La numero quattro del ranking mondiale, Iga Swiatek, è stata costretta al ritiro dal Madrid Open durante il suo match di terzo turno contro l'americana Ann Li. L'incontro, disputato sabato nella capitale spagnola, si è interrotto con Swiatek in svantaggio per 6-7(6), 2-6, 3-0 RET. La decisione di abbandonare la partita è stata dettata da un malore improvviso che ha compromesso la sua performance fisica per tutta la durata dell'incontro.

La tennista polacca ha fornito dettagli sulle sue condizioni fisiche ai giornalisti, descrivendo un periodo difficile: “Gli ultimi due giorni sono stati piuttosto terribili.

Penso di avere un virus, quindi so che voi volete delle risposte, ma meglio stare attenti. C’è qualcosa tra i giocatori, il virus è da qualche parte sul sito, quindi sono sicura che starò bene tra un paio di giorni, ma non avevo energia né stabilità. Mi sentivo davvero male fisicamente e ieri ancora peggio, quindi ho pensato che magari oggi sarebbe andata meglio, ma forse lo è stato, ma non abbastanza per giocare una partita di tennis.” Le sue parole hanno evidenziato una chiara diminuzione delle energie e una sensazione di instabilità generale.

Il difficile match e la decisione del ritiro

Durante la sfida, Swiatek ha richiesto un medical timeout quando si trovava in svantaggio per 2-0 nel terzo set.

Nonostante un tentativo di rientrare in campo e continuare a giocare, ha dovuto arrendersi definitivamente dopo che Li ha tenuto il servizio. La campionessa ha raccontato le sue sensazioni in campo: “Continuavo a sentire di avere una possibilità, ma poi nel terzo set ho iniziato a sentirmi… un po’ stordita e non proprio coordinata, quindi non riuscivo nemmeno a bere perché mi sentivo sempre piena e l’energia è calata drasticamente. Fino all’inizio del terzo set, continuavo a sentire di avere una possibilità. Quindi è stato questo. Ma non ricordo l’altra volta che mi sono ritirata.”

Questo ritiro a Madrid segna la seconda volta in carriera che Iga Swiatek è costretta a lasciare un torneo per problemi fisici.

La precedente occasione risale al 2023, quando si ritirò nei quarti di finale a Roma contro Elena Rybakina a causa di un infortunio alla coscia. È interessante notare come, nonostante quell'episodio, la tennista polacca riuscì poi a conquistare il suo terzo titolo al Roland-Garros nello stesso anno, dimostrando una notevole capacità di recupero.

Bilancio stagionale e prospettive future

Con l'uscita dal Madrid Open, Swiatek conclude il torneo senza aver raggiunto le semifinali, mantenendo un bilancio di 2-2 sulla terra battuta in questa stagione. Nei primi quattro mesi dell'anno, la campionessa di sei major non è ancora riuscita ad accedere a una semifinale, fermandosi per la quarta volta ai quarti di finale.

Ora l'attenzione si sposta sul prossimo appuntamento importante, il torneo di Roma, dove cercherà di ritrovare la migliore condizione fisica e tornare a essere protagonista sul circuito.

Nel frattempo, Ann Li, che ha ottenuto la vittoria per walkover, proseguirà il suo percorso nel torneo affrontando Leylah Fernandez negli ottavi di finale. Per Swiatek, la priorità assoluta rimane il recupero completo in vista dei prossimi e cruciali impegni sulla terra rossa.