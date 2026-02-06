Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno firmato una reazione decisa nel torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, battendo la Svizzera per 12‑4 a Cortina d’Ampezzo e rilanciando le proprie ambizioni di semifinale.

Una vittoria netta dopo la battuta d’arresto

La coppia azzurra, campione olimpico in carica da Pechino 2022 e campione del mondo, ha reagito prontamente alla sconfitta subita nella partita precedente contro il Canada, interrompendo una striscia di 23 vittorie consecutive. Il successo perentorio contro la Svizzera ha permesso all’Italia di rimettersi in carreggiata nella corsa alle semifinali.

La cronaca del match

Il confronto è stato deciso tra il quarto e il quinto end: dopo un avvio equilibrato, con qualche errore tra secondo e terzo parziale, gli azzurri hanno piazzato quattro punti nel quarto end e altri tre nel quinto, prendendo il largo in modo definitivo. La Svizzera non è riuscita a reagire e l’incontro si è concluso dopo sei end anziché otto.

Prossimi impegni e contesto

Con questa vittoria l’Italia si è portata al quarto posto nella classifica del round robin, tornando pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro che accedono alle semifinali. Constantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 per affrontare l’Estonia. Inoltre, Amos Mosaner sarà portabandiera nella cerimonia d’apertura insieme a Federica Brignone.

Il contesto internazionale

La reazione degli azzurri segue la sconfitta per 2‑7 contro il Canada, partita in cui il primo end è stato decisivo con cinque punti subiti dagli italiani. Nonostante l’errore, la coppia ha dimostrato esperienza e mentalità vincente, elementi che potrebbero risultare determinanti nei prossimi impegni.