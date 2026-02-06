Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno inaugurato la prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una performance che ha convinto solo in parte. La coppia italiana si è classificata quinta nella rhythm dance, totalizzando 83,54 punti (47,39 di tecnico e 36,15 di componenti). L’esibizione, accompagnata dalle note dei Backstreet Boys, ha mostrato elementi di alto livello, ma alcune valutazioni hanno lasciato perplessità.

Dettagli della performance

Sotto la guida di Barbara Fusar Poli, Guignard e Fabbri hanno aperto con un set di twizzles di livello quattro, giudicato con un grado di esecuzione medio.

È seguito un sollevamento straight anch’esso di livello massimo. La coppia ha poi eseguito una serie di passi sulla midline (livello due-tre), un pattern dance type (livello tre) e un elemento coreografico. Il risultato finale è stato un punteggio complessivo di 83,54 (47,39 tecnico, 36,15 componenti).

Classifica e contesto

Al terzo posto si sono piazzati i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, autori della migliore rhythm dance della loro carriera, premiata con un GOE eccezionale e un totale di 86,85 (50,08 tecnico, 36,77 componenti). Subito dietro, quarti, i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier con 85,79 (48,74 tecnico, 37,05 componenti), che hanno superato gli azzurri soprattutto nella componente coreografica e nel secondo punteggio.

Posizione nella gara a squadre

La coppia italiana ha ottenuto sei punti per il quinto posto nella gara a squadre, confermando la posizione di partenza nel Team Event. Il punteggio tecnico di 47,39 e quello complessivo di 83,54 sono stati registrati come valori ufficiali della prova, segnando un punto di partenza per il proseguimento della competizione olimpica.