Mattia Furlani ha conquistato il successo nel salto in lungo al meeting indoor di Ostrava, in Repubblica Ceca, imponendosi con la misura di 8,30 metri. L'atleta azzurro ha preceduto il campione olimpico Miltiadis Tentoglou e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, confermando il suo eccellente stato di forma.

La gara e il contesto agonistico

Furlani, campione del mondo in carica, ha iniziato la competizione con due salti sotto gli otto metri (7,95 e 7,81). La svolta è arrivata al terzo tentativo con 8,21, misura eguagliata da Saraboyukov. Al quarto turno, Tentoglou ha preso il comando con 8,23, ma al quinto Furlani ha piazzato il balzo decisivo di 8,30.

Questa misura è la stessa che gli aveva garantito l'oro mondiale indoor a Nanchino lo scorso anno.

Altri risultati azzurri a Ostrava

Nel meeting ceco, Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri al debutto stagionale con il tempo di 7"09, a soli otto centesimi dal suo record italiano. Marta Zenoni ha sfiorato il record italiano indoor dei 1.500 metri fermando il cronometro a 4’03"77, mentre Pietro Arese si è classificato sesto nei 3.000 metri.

Analisi tecnica e prospettive future

La vittoria di Furlani a Ostrava, con la misura di 8,30, lo mantiene al vertice delle liste mondiali stagionali. Questo risultato rappresenta un chiaro segnale in vista dei Mondiali indoor di Torun. Il successo ceco è un ulteriore passo verso la difesa del titolo mondiale indoor, che Furlani affronterà tra circa un mese e mezzo. La continuità di prestazioni di alto livello conferma l'atleta come uno dei protagonisti principali della stagione indoor.