Prosegue a Cortina d’Ampezzo il torneo di curling doppio misto, valido per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Nella giornata odierna, l’Italia ha ottenuto un importante successo contro l’Estonia, sconfiggendola per 7‑4. Questa vittoria rappresenta la terza per la squadra azzurra nel torneo, permettendole di agganciare il Canada al terzo posto nella classifica generale.

Risultati odierni e posizionamento

La competizione ha visto la Gran Bretagna confermare la propria imbattibilità, superando nettamente la Corea del Sud con un punteggio di 8‑2.

Gli Stati Uniti hanno dimostrato la loro forza vincendo contro la Repubblica Ceca per 8‑1, chiudendo la partita dopo soli sei end. L’Italia, con il successo sull’Estonia, si è portata a quota tre vittorie, inseguendo il Canada, anch’esso a tre successi ma attualmente a riposo. Un risultato sorprendente ha visto la Svezia essere travolta dalla Norvegia per 9‑0, con quest’ultima capace di rubare sei mani consecutive.

Contesto della competizione e prospettive future

Il torneo si svolge con la formula del round robin, che vede la partecipazione di dieci squadre. L’accesso alle semifinali è riservato alle prime quattro classificate. La competizione si fa quindi sempre più intensa e si prospetta decisiva nel corso del fine settimana.

Attualmente, Gran Bretagna e Stati Uniti guidano la classifica rispettivamente con cinque e quattro vittorie, mentre Italia e Canada si contendono il terzo posto.

Andamento del torneo

La giornata odierna ha confermato il dominio della Gran Bretagna, che ha inanellato cinque vittorie su cinque partite disputate. Gli Stati Uniti hanno consolidato la seconda posizione con quattro successi. L’Italia, con tre vittorie in quattro incontri disputati, si trova in piena corsa per un posto tra le prime quattro posizioni, che garantiscono l’accesso alla fase successiva del torneo.