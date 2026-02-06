La Gran Bretagna consolida il primato nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, rimanendo imbattuta. La mattina del 6 febbraio, sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, gli scozzesi hanno confermato la loro superiorità. Nello stesso turno, gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria sorprendente contro il Canada, mentre l’Italia continua a lottare per un posto nelle semifinali.

Gran Bretagna in testa da imbattuta

La coppia britannica, composta da Bruce Mouat e Jennifer Dodds, ha superato la Svezia per 7‑4. Il successo è stato costruito grazie a una mano rubata da tre punti nel secondo end e altri due punti nel settimo.

Questa vittoria ha permesso alla Gran Bretagna di mantenere il comando della classifica, con un percorso netto di quattro vittorie su quattro partite disputate.

USA sorprendono il Canada, Italia in scia

Gli Stati Uniti, con Cory Thiesse e Korey Dropkin, hanno sconfitto il Canada per 7‑5. Dopo un equilibrio iniziale, con un punteggio di 3‑3 all’intervallo, gli americani hanno sfruttato il power‑play per segnare tre punti decisivi nel settimo end. Questo risultato ha permesso agli USA di raggiungere il Canada al secondo posto della classifica, con tre vittorie all’attivo.

L’Italia, con due vittorie in tre partite, resta in piena corsa per le semifinali. Gli azzurri hanno ottenuto un successo netto contro la Svizzera (12‑4), chiudendo la partita con due end di anticipo, dimostrando una buona condizione di forma.

Classifica aggiornata

La classifica del doppio misto vede la Gran Bretagna in vetta con quattro vittorie. Seguono gli Stati Uniti e il Canada, entrambi con tre vittorie (il Canada ha disputato una partita in più). L’Italia si posiziona con due vittorie, mantenendo vive le speranze di qualificazione. Svezia e Svizzera seguono con due successi, mentre Estonia, Repubblica Ceca, Corea del Sud e Norvegia occupano le posizioni più basse della graduatoria.

Prime fasi del torneo

Il torneo di curling doppio misto è iniziato nei giorni precedenti con risultati che hanno delineato le prime gerarchie. La Svezia ha travolto la Corea del Sud per 10‑3, mentre la Gran Bretagna ha battuto la Norvegia 8‑6. Il Canada ha superato la Repubblica Ceca 10‑5 e la Svizzera ha avuto la meglio sull’Estonia 9‑7 dopo un extra‑end. L’Italia ha esordito con una vittoria contro la Corea del Sud per 8‑4, per poi dominare la Svizzera con un netto 12‑4.