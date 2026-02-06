Il torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto la conclusione della terza giornata del round robin, con l'Italia saldamente posizionata in zona semifinali. Amos Mosaner e Stefania Constantini, dopo aver ottenuto una vittoria contro la Svizzera in mattinata, hanno superato anche l'Estonia nel primo pomeriggio. Questo risultato porta il bilancio azzurro a tre vittorie e una sconfitta su quattro partite disputate.

Classifica aggiornata dopo quattro incontri

Al comando della classifica si posiziona la Gran Bretagna, ancora imbattuta con cinque successi in altrettante partite.

Seguono gli Stati Uniti, anch'essi a punteggio pieno con quattro vittorie. Al terzo posto si trovano Canada e Italia, entrambe con tre vittorie su quattro incontri disputati. Il Canada precede gli azzurri grazie alla vittoria nello scontro diretto. La Svizzera e la Svezia seguono con due successi ciascuna, sebbene gli svedesi abbiano giocato una partita in più. Estonia e Norvegia si fermano a una vittoria. Chiudono la classifica la Cechia e la Corea del Sud, ancora a zero successi.

Contesto e prospettive per l’Italia

La vittoria contro l'Estonia, con il punteggio di 6-4, si è rivelata fondamentale per consolidare la posizione dell'Italia nella corsa verso le semifinali. Il torneo prevede che le prime quattro classificate del round robin accedano alla fase successiva.

Al momento, l'Italia è pienamente in corsa, affiancata da Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada.

Calendario e fase finale

Il round robin del torneo di doppio misto si svolge dal 4 al 9 febbraio 2026 presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali, in programma lunedì alle 18:05. La prima classificata affronterà la quarta, mentre la seconda sfiderà la terza. Le finali per l'assegnazione delle medaglie si disputeranno martedì: la finale per il bronzo è prevista alle 14:05, seguita dalla finale per l'oro alle 18:05.