Buongiorno, a Cortina d’Ampezzo l’Italia affronta la Svizzera nel terzo impegno del round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali. Stefania Constantini e Amos Mosaner, reduci da una sconfitta inattesa contro il Canada, tornano sul ghiaccio alle ore 10.05 con l’obiettivo di rilanciare la loro corsa verso le semifinali.

Il contesto e l’importanza della sfida

La coppia azzurra, campione olimpico in carica e detentrice del titolo mondiale, ha visto interrompersi la propria striscia vincente di ventidue successi tra Olimpiadi e Mondiali dopo il ko contro il Canada.

Il confronto con la Svizzera, squadra esperta e già vittoriosa contro Estonia e Corea del Sud, rappresenta un vero spartiacque: una vittoria rilancerebbe l’Italia nella corsa alle semifinali, mentre una sconfitta complicherebbe notevolmente il cammino.

Le formazioni e le prospettive

Gli azzurri puntano a ritrovare serenità e precisione nel gioco, elementi che li hanno resi protagonisti negli ultimi anni. La Svizzera schiera Briar Schwaller‑Huerlimann e Yannick Schwaller, coppia di alto livello che ha già dimostrato solidità nel girone. Il match, in programma alle 10.05, è dunque cruciale per entrambe le formazioni.

Il torneo di doppio misto

Il torneo di doppio misto si è aperto con quattro partite valide per il round robin, con Svezia, Gran Bretagna, Canada e Svizzera che hanno vinto i rispettivi incontri.

L’Italia ha osservato un turno di riposo e ha esordito il giorno successivo contro la Corea del Sud, ottenendo una vittoria per 8‑4, prima di incassare il ko contro il Canada.

Il calendario prevede che la sfida contro la Svizzera sia seguita nel pomeriggio da un altro incontro contro l’Estonia, rendendo la giornata decisiva per le ambizioni azzurre.