Domani, sabato 7 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si assegnerà il primo titolo dello speed skating: la finale dei 3000 metri femminili prenderà il via alle ore 16.00. L’unica italiana in gara sarà Francesca Lollobrigida, chiamata a difendere l’argento conquistato a Pechino 2022.

Orari e copertura televisiva

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSport HD, con la programmazione che potrà alternarsi ad altri sport. In streaming, la competizione sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. A partire dalle ore 16.50, sarà possibile seguirla anche su Eurosport 1 e DAZN.

OA Sport offrirà la diretta live testuale.

Contesto e aspettative

Il programma dello speed skating si apre con questa gara, che rappresenta il primo momento clou della disciplina ai Giochi. Francesca Lollobrigida, medaglia d’argento a Pechino, sarà l’unica portacolori italiana in pista, con l’obiettivo di confermare il risultato ottenuto quattro anni fa.

Il calendario dello speed skating

Il calendario completo dello speed skating prevede che le competizioni si svolgano dal 7 al 21 febbraio presso il Milano Speed Skating Stadium, una struttura temporanea allestita nel polo fieristico di Fiera Milano Rho. Saranno disputati quattordici eventi, sette maschili e sette femminili, tra cui i 3000 m donne, i 5000 m uomini, i 1000 m donne, i 500 m, i 1500 m, la mass start e l’inseguimento a squadre.

La struttura ospiterà dunque un programma intenso e ricco di appuntamenti, con l’Italia che punta a confermarsi protagonista nel pattinaggio di velocità.