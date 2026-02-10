Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno concluso al quinto posto la Rhythm Dance, prova di danza su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, mantenendo vive le speranze di medaglia.

La coppia italiana ha ottenuto 84,28 punti, esibendosi sulle note dei Backstreet Boys e conquistando l'entusiasmo del pubblico della Milano Ice Skating Arena. In testa alla classifica si posizionano i francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron con 90,18 punti, seguiti dagli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates (89,72), dai canadesi Piper Gilles e Paul Poirier (86,18) e dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (85,47).

La performance della coppia italiana

Guignard e Fabbri hanno pattinato con determinazione e precisione, totalizzando 84,28 punti. La loro esibizione, accompagnata dalle note dei Backstreet Boys, ha riscosso un caloroso applauso dal pubblico presente alla Milano Ice Skating Arena, confermando la loro capacità di emozionare anche in una fase cruciale della competizione.

Prospettive per la Free Dance

La Free Dance, in programma mercoledì, sarà decisiva per l'assegnazione delle medaglie. Al momento, la coppia francese Fournier Beaudry–Cizeron e quella statunitense Chock–Bates sembrano avere un vantaggio sugli altri concorrenti, ma la gara resta aperta e la rimonta italiana è ancora possibile.

Posizione nella competizione

La coppia italiana ha confermato il quinto posto ottenuto nella Rhythm Dance, mantenendo così la possibilità di salire sul podio. La rimonta nella Free Dance non sarà semplice, ma l'obiettivo è ancora alla portata.