Il quartetto azzurro è stato definito per la gara mista a squadre di salto con gli sci, in programma domani a Predazzo, in val di Fiemme. L’Italia schiererà Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola nella competizione che assegnerà la terza medaglia della specialità ai Giochi invernali.

Composizione del quartetto e contesto della gara

La decisione è stata ufficializzata dall’allenatore Ivo Pertile, che ha selezionato due atlete e due atleti per rappresentare il team italiano. Giovanni Bresadola, reduce dalla prova individuale maschile dal trampolino normale HS107, dove ha conquistato il diciannovesimo posto, è confermato per la prova a squadre.

Il quartetto azzurro in Coppa del Mondo

La squadra composta da Sieff, Insam, Zanitzer e Bresadola ha già dimostrato la propria sintonia e competitività gareggiando insieme nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica, disputata a Willingen. In quell’occasione, il quartetto italiano ha ottenuto un brillante sesto posto, totalizzando 217,1 punti. La vittoria era andata alla Slovenia con 295,4 punti, seguita dalla Germania con 294,8.

Questa prestazione in Coppa del Mondo conferma la competitività del gruppo azzurro in vista dell’importante gara olimpica di domani, un appuntamento cruciale per il salto con gli sci italiano.