La nazionale italiana di tiro a segno ha ufficializzato i convocati per i Campionati Europei 10 m, in programma a Yerevan dal 27 febbraio al 5 marzo. A guidare la spedizione saranno Federico Nilo Maldini e Paolo Monna nel settore pistola, e Danilo Dennis Sollazzo nella carabina. Il contingente azzurro è composto da undici atleti: quattro specializzati nella pistola e sette nella carabina.

Composizione della squadra azzurra

Nel comparto pistola sono stati selezionati Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes e Vittoria Toffalini. Per la carabina, la squadra comprende Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Debora Crosato, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo.

Obiettivi e contesto della convocazione

Questa convocazione segna l’avvio della stagione internazionale di tiro a segno per l’Italia. L'obiettivo è competere ai massimi livelli continentali e avviare il percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La scelta degli atleti punta su un mix di esperienza e potenziale, con Maldini e Monna protagonisti nella pistola e Sollazzo punto di riferimento nella carabina.

Dettagli dell'evento

I Campionati Europei 10 m si svolgeranno a Yerevan tra il 27 febbraio e l’8 marzo 2026, sotto l’egida della Confederazione Europea di Tiro e della Federazione Armena di Tiro Sportivo. L’Italia parteciperà con un contingente di undici atleti, confermando la composizione già annunciata.