Lunedì 9 febbraio segna il debutto olimpico della combinata maschile a squadre di sci alpino a Bormio. Questa nuova disciplina sostituisce la tradizionale combinata individuale, introducendo un format inedito ai Giochi. L’Italia schiera quattro coppie: Franzoni/Vinatzer, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger.

Il contesto della gara

La combinata a squadre maschile prevede una manche di discesa libera, in programma alle ore 10.30, e una di slalom speciale alle ore 14.00. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi ottenuti dai due atleti di ogni squadra nelle rispettive prove.

Questo format, già sperimentato con successo ai Mondiali di Saalbach, dove la Svizzera conquistò una tripletta, fa il suo esordio olimpico.

Le speranze azzurre

L’Italia si presenta come outsider in questa competizione, ma con un quartetto di coppie pronte a ben figurare. La formazione di punta è composta da Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer. Le altre coppie, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger, completano il team azzurro, determinato a sfidare le nazioni favorite in questa nuova specialità.

Debutto della combinata a squadre

Questo format innovativo è stato già testato ai Mondiali di Saalbach, dove la Svizzera ha dimostrato la sua superiorità conquistando tutte e tre le medaglie.

La discesa libera è fissata per le ore 10.30, seguita dallo slalom speciale alle ore 14.00. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni istante della gara.