Il Cagliari si prepara ad affrontare il Torino in una sfida di fondamentale importanza all’Unipol Domus, un incontro che potrebbe sigillare la sua permanenza in Serie A. Ai rossoblù basterà infatti conquistare un solo punto per garantirsi matematicamente la salvezza e concludere una stagione ricca di emozioni, coronando gli sforzi di un intero campionato.

La partita, valida per la trentasettesima giornata del campionato, è in programma domenica 17 maggio alle ore 20:45. L'incontro si svolgerà in contemporanea con altre due gare altrettanto decisive per la lotta alla retrocessione: Sassuolo–Lecce e Udinese–Cremonese.

Questa simultaneità è stata stabilita per assicurare la massima equità competitiva tra le squadre coinvolte nella corsa per non scendere di categoria.

La Situazione in Classifica e le Motivazioni delle Squadre

Il Cagliari arriva a questo appuntamento cruciale dopo una battuta d'arresto casalinga contro l’Udinese. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato resilienza, raccogliendo sette punti nelle ultime cinque giornate. Attualmente a quota 37 punti, i rossoblù godono di un margine di sicurezza di sei lunghezze sulla terzultima, la Cremonese, un distacco che infonde fiducia in vista dell'ultima giornata.

Dall'altra parte, il Torino si presenta all'Unipol Domus con una posizione di classifica decisamente più serena.

I granata, forti dei loro 44 punti, occupano una zona tranquilla del campionato e arrivano da una convincente vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Per il Torino, la partita rappresenta un'occasione per chiudere al meglio la stagione e consolidare la propria posizione.

La Squadra Arbitrale Designata

La direzione di questo importante confronto è stata affidata ad Alberto Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco. Sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Mattia Regattieri di Finale Emilia, che avranno il compito di garantire la regolarità del match in un contesto di alta tensione agonistica.