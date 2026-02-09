Dominik Paris ha concluso la discesa della combinata a squadre maschile a Bormio con un buon piazzamento, esprimendo fiducia in vista della manche di slalom che vedrà protagonista Tommaso Sala. Al termine della sua prova, Paris ha commentato positivamente la prestazione della squadra, evidenziando la buona posizione raggiunta e la fiducia riposta nel compagno di squadra per la seconda parte della gara. Il distacco accumulato rappresenta il margine con cui Sala affronterà lo slalom.

La prestazione di Dominik Paris

Paris ha raccontato anche un momento di confronto con i compagni di squadra, sottolineando la coesione e la determinazione del gruppo in vista della seconda manche.

La combinata a squadre prevede infatti la somma dei tempi di una discesa e di una manche di slalom. Nella prova odierna, Paris ha fornito una prestazione solida, lasciando a Sala il compito di difendere la posizione nella seconda frazione.

Tommaso Sala e la sfida dello slalom

Il duo italiano si prepara così a una sfida importante contro avversari agguerriti, con l'obiettivo di ottenere un buon risultato. Tommaso Sala, atleta di Casatenovo, ha mostrato segnali di ripresa dopo un infortunio, chiudendo recentemente tra i primi dieci in una gara di slalom. Ha espresso soddisfazione per il risultato e per il percorso di recupero intrapreso, ponendo le basi per un'ottima performance nella combinata a squadre.