Jannik Sinner ha scolpito il suo nome nella storia del tennis mondiale, trionfando agli Internazionali BNL d’Italia. L'azzurro, numero uno del mondo, ha superato Casper Ruud con un doppio 6-4 in finale, conquistando il suo primo titolo a Roma e il sesto Masters 1000 consecutivo, un record assoluto che lo proietta tra i più grandi di sempre.

Il successo del ventiquattrenne Sinner è stato celebrato da un'esplosione di entusiasmo al Foro Italico, dove il pubblico ha intonato cori per il campione di casa. Con questa memorabile vittoria, Sinner ha esteso a trentaquattro la sua impressionante striscia di successi consecutivi nei tornei Masters, affermandosi come il primo uomo nella storia a vincere sei titoli ATP Masters 1000 di fila.

Il Riconoscimento di Ruud: 'Sinner è un giocatore incredibile'

Al termine della finale, Casper Ruud ha reso omaggio alla straordinaria superiorità di Sinner, evidenziando come il suo livello di gioco sia quasi inarrivabile. "Il fatto è che è un giocatore incredibile", ha dichiarato Ruud, che in carriera non ha mai conquistato un set contro l'italiano. "Avendo affrontato tutti i migliori al mondo nella mia carriera, quando lui gioca al meglio, non sono molti quelli che possono raggiungere questo livello, se ce n’è qualcuno nel mondo".

Il tennista norvegese ha poi proseguito, paragonando Sinner e Alcaraz ai "Big Three" del tennis: "Penso sicuramente che quei due [Sinner e Alcaraz] siano su un altro piano.

Non ho mai giocato contro i Big Three nel loro prime, ma li ho affrontati verso la fine della loro carriera e sembravano più affrontabili. Ma sono sicuro che Roger, Novak, Rafa a 25, 26 anni davano la stessa sensazione agli altri giocatori". Ruud ha concluso con un sorriso amaro: "Non vedo Sinner peggiorare, purtroppo. Devi solo pensare che devi migliorare sempre di più, perché anche lui continuerà a migliorare". Questo riconoscimento da parte di un avversario diretto sottolinea la dominanza attuale di Sinner nel circuito.

I Record Storici di Sinner: Golden Masters e Dominio Incontrastato

Il trionfo nella capitale italiana ha permesso a Jannik Sinner di raggiungere un altro traguardo epocale: è il secondo uomo nell’era Open, dopo Novak Djokovic, a completare il prestigioso Golden Masters, ovvero la vittoria in tutti e nove i tornei ATP Masters 1000.

Un'impresa che sottolinea la sua versatilità e il suo talento eccezionale.

Ma i record non finiscono qui: Sinner è l'unico tennista ad aver vinto sei Masters 1000 consecutivi e il primo a conquistarne cinque nei primi mesi di una singola stagione. Inoltre, il suo successo agli Internazionali d’Italia ha un sapore storico per il tennis italiano, essendo il primo azzurro a imporsi a Roma dopo ben cinquant’anni, un risultato che lo consacra definitivamente tra le leggende dello sport.

Come ribadito da Ruud, solo Carlos Alcaraz sembra in grado di avvicinarsi all'eccellenza raggiunta da Sinner. L'italiano si appresta ora ad affrontare le prossime sfide con la chiara consapevolezza di essere il punto di riferimento del circuito.

La sua costante crescita tecnica e mentale appare senza limiti, un dato confermato non solo dagli addetti ai lavori ma anche dagli avversari più quotati.

La portata storica dell'impresa di Sinner è ulteriormente evidenziata dal fatto che nessun altro italiano aveva alzato il trofeo a Roma dal lontano 1976. La sua capacità di dominare su ogni superficie e contro qualsiasi avversario lo rende il favorito indiscusso per i prossimi grandi appuntamenti, incluso il Roland Garros. In assenza di Carlos Alcaraz, nessun altro giocatore è riuscito a mettere seriamente in difficoltà Sinner, che continua a esibire un livello di gioco e una continuità impressionanti, come unanimemente riconosciuto dagli osservatori internazionali.