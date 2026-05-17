Jannik Sinner ha scritto una pagina nella storia del tennis italiano, conquistando il titolo agli Internazionali BNL d’Italia. Il campione azzurro si è imposto in finale sul norvegese Casper Ruud con un doppio 6‑4, 6‑4, al Foro Italico di Roma. Questo trionfo è storico: segna il primo successo di un italiano nel singolare maschile a Roma dal 1976, quando il leggendario Adriano Panatta vinse l’edizione dell’Era Open.

“Una vittoria per tutto il movimento italiano”, ha dichiarato Sinner al termine del match, sottolineando il profondo valore storico di questo risultato.

Il dominio in campo

Il numero uno del mondo ha mostrato una performance impeccabile, dominando la finale in un’ora e quarantacinque minuti. Sinner ha replicato il punteggio di 6-4 in entrambi i set, dimostrando una superiorità tattica e tecnica schiacciante, sigillando una vittoria meritata.

Record e traguardi mondiali

Con questo straordinario successo, Jannik Sinner ha infranto un digiuno durato quasi cinquant'anni per il tennis italiano a Roma. Ha completato il Career Golden Masters, diventando il secondo giocatore nella storia a vincere tutti e nove i tornei ATP Masters 1000, riuscita solo a Novak Djokovic. Il trionfo romano è anche il suo sesto titolo consecutivo in questa categoria, una serie iniziata a Parigi nel 2025 e proseguita con le vittorie a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e, infine, Roma.

Questa sequenza conferma la sua straordinaria stagione e lo posiziona tra i grandi del tennis.

Il significato di un successo storico

Il trionfo di Sinner agli Internazionali BNL d’Italia assume un valore simbolico inestimabile per il tennis italiano. I cinquant'anni dall'ultima vittoria di Adriano Panatta rendono l'impresa di Sinner ancora più significativa. Questo successo celebra le sue capacità e infonde nuova linfa al tennis nazionale. La sua straordinaria stagione, culminata con sei Masters 1000 consecutivi e il Career Golden Masters, lo consolida come uno dei tennisti più brillanti, riscrivendo la storia.