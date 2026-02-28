Si è svolto a Roma il 3° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS). L'evento ha posto al centro temi cruciali quali la prevenzione, la riabilitazione e il supporto agli atleti, con l'obiettivo primario di rafforzare il ruolo del fisioterapista sportivo.

Valorizzare la figura del fisioterapista sportivo

Durante il convegno, Riccardo Torquati, presidente della FIFS, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Questo convegno rafforza il ruolo della Federazione e riconosce l’importanza crescente del fisioterapista dello sport, una presenza di supporto costante per l’atleta".

Torquati ha inoltre espresso soddisfazione per l'imminente apertura di un tavolo di lavoro con il Coni. L'intento è di definire un programma volto a creare percorsi di formazione dedicati ai fisioterapisti sportivi, riconosciuti dalle istituzioni.

Collaborazioni e rappresentanza istituzionale

Il Prof. Carlo Tranquilli, presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), ha annunciato che la FIFS assumerà un ruolo di rappresentanza ufficiale all'interno della FMSI Lazio. All'evento ha preso parte anche Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, che ha evidenziato l'importanza di un approccio multidisciplinare e della collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte nel mondo dello sport.

Il convegno ha rappresentato un momento fondamentale di confronto tra specialisti della fisioterapia e della medicina dello sport. L'obiettivo è stato quello di condividere approcci, collaborazioni, casi pratici e metodologie, con la finalità di consolidare la presenza del fisioterapista nello sport e promuovere percorsi formativi riconosciuti a livello istituzionale.

Il contesto della medicina sportiva e della formazione professionale

A livello nazionale, la collaborazione tra federazioni sportive, istituzioni e ordini professionali si conferma sempre più centrale. Questo sinergismo è essenziale per garantire standard formativi elevati e riconosciuti. L'iniziativa della FIFS si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle figure sanitarie operanti nel settore sportivo, in linea con le tendenze verso una formazione sempre più strutturata e istituzionalmente riconosciuta.