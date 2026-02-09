Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nella terza prova del doppio femminile di slittino disputata sulla pista Eugenio Monti, le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina hanno ottenuto il miglior tempo, confermandosi come una delle coppie più competitive nelle prove di avvicinamento alla gara vera e propria.

Alle loro spalle si sono piazzate le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, mentre l’Italia mantiene alta la bandiera grazie ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che hanno chiuso al terzo posto. Al quarto posto si sono classificate le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby.

Il confronto nella terza manche

Questa terza manche rappresenta il momento più significativo delle prove finora, con un confronto serrato tra le tedesche, le austriache e le azzurre. Il distacco minimo tra le prime due coppie e la presenza dell’Italia sul podio confermano l’equilibrio e l’intensità della sfida in vista della gara ufficiale.

Il percorso di Voetter/Oberhofer

In Coppa del Mondo, lo scorso 3 gennaio a Sigulda, Andrea Voetter e Marion Oberhofer erano tornate sul podio chiudendo al terzo posto nel doppio femminile. Il distacco dalle vincitrici austriache Egle/Kipp fu di soli 203 millesimi. Quel risultato ha rappresentato il loro primo podio stagionale e ha rilanciato le loro ambizioni in vista delle Olimpiadi.

La continuità di prestazioni tra la Coppa del Mondo e le prove olimpiche conferma la solidità del duo azzurro e la sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali.