Domani, martedì 10 febbraio, l’Italia schiererà quattro coppie nella combinata a squadre femminile di sci alpino, in programma sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. La Federazione ha ufficializzato i binomi che rappresenteranno il Bel Paese nella competizione.

Le coppie azzurre

Il binomio più accreditato è composto da Sofia Goggia, che affronterà la manche di discesa libera, e Lara Della Mea, impegnata nello slalom speciale. Le altre tre formazioni italiane saranno composte da Laura Pirovano e Martina Peterlini (Italia 2), Nicol Delago e Anna Trocker (Italia 3), e Nadia Delago con Giada D’Antonio (Italia 4).

Contesto e prospettive

Il duo Goggia–Della Mea è considerato il più competitivo tra quelli azzurri, con ambizioni di piazzamento di prestigio e, potenzialmente, di medaglia. Le altre tre coppie, formate da atlete più giovani o meno esperte nel contesto olimpico, rappresentano un’opportunità di crescita e di debutto assoluto ai Giochi per Trocker e D’Antonio.

La nuova disciplina olimpica

La combinata a squadre femminile è una specialità relativamente nuova nel programma olimpico. Prevede una manche di discesa libera seguita da una di slalom speciale, con i tempi sommati per determinare la classifica finale. L’Italia schiera quattro coppie, una scelta che riflette sia l’esperienza delle atlete sia la volontà di valorizzare il ricambio generazionale.

In questa disciplina, gli Stati Uniti presentano due formazioni molto competitive (Johnson/Shiffrin e Wiles/Moltzan), mentre altri binomi quotati provengono da Svizzera, Germania e Austria. Il debutto olimpico di Trocker e D’Antonio aggiunge un elemento di novità e attesa per il futuro.