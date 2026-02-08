L’Italia si è distinta nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, domenica 8 febbraio, conquistando medaglie in diverse discipline. Un argento è arrivato nella staffetta mista di biathlon, mentre Lucia Dalmasso ha ottenuto il bronzo nello snowboard parallelo gigante femminile. La coppia di curling Constantini-Mosaner ha inoltre siglato una convincente vittoria.

Argento nella staffetta mista di biathlon

La staffetta mista di biathlon ha visto la Francia imporsi con il tempo di 1:04:15,5. L’Italia ha conquistato l’argento, arrivando a 25,8 secondi dalla vetta, seguita dalla Germania a 1:05,3 minuti.

La squadra azzurra, composta da Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer, ha messo in mostra una prova solida, coronata da una rimonta finale che è valsa il secondo gradino del podio.

Bronzo per Dalmasso nello snowboard

Nel parallelo gigante femminile di snowboard, Lucia Dalmasso si è aggiudicata il bronzo. La sua prestazione è stata caratterizzata da una notevole rimonta nella parte conclusiva della pista, dove ha superato Elisa Caffont con un margine di soli undici centesimi. Questo risultato conferma il valore della squadra italiana in questa disciplina.

Trionfo azzurro nel curling

Nel curling doppio misto, la coppia italiana formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha dominato l’incontro contro la Repubblica Ceca, vincendo con un netto 8-2.

Gli atleti azzurri hanno dimostrato grande precisione e controllo, accumulando un vantaggio significativo e gestendo la partita con sicurezza fino alla conclusione.

Il programma della giornata

La giornata olimpica ha offerto un ricco programma di gare con la partecipazione italiana in diverse specialità: dallo sci alpino alla staffetta di biathlon, dallo snowboard al curling, fino allo slittino e al pattinaggio di velocità. La discesa libera femminile di sci alpino si è svolta sulla pista Olympia delle Tofane, mentre le qualificazioni e le finali dello snowboard parallelo gigante si sono tenute a Livigno. Il curling doppio misto ha visto l’Italia affrontare la Repubblica Ceca nel pomeriggio, e la staffetta mista di biathlon si è disputata nel tardo pomeriggio.