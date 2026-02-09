Emma Aicher ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi ad appena quattro centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. La 22enne tedesca, già protagonista nella gara a squadre a Pechino 2022, non gareggerà nella prova di discesa della combinata a squadre, ma sarà impegnata nello slalom, formando coppia con Kira Weidle‑Winkelmann.

La gara di combinata a squadre

La notizia arriva il 9 febbraio 2026 da Cortina d’Ampezzo, sede delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Emma Aicher, vicecampionessa olimpica nella discesa libera, è stata designata per la manche di slalom nella combinata a squadre femminile.

La competizione è in programma martedì 10 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane.

Un profilo di polivalenza

Aicher si conferma una sciatrice polivalente, attiva in tutte le specialità di Coppa del Mondo. Nella stagione in corso ha ottenuto tre terzi posti in slalom (Levi, Courchevel, Špindlerův Mlýn) e ha vinto una discesa libera a St. Moritz. La scelta di schierarla nello slalom della combinata a squadre sottolinea la sua versatilità e l’ambizione di puntare alla Sfera di Cristallo generale in futuro.

Competitiva in più discipline

Emma Aicher ha dimostrato in questa stagione di essere competitiva in più discipline. Oltre ai risultati in slalom e discesa, ha vinto anche un Super-G a Tarvisio, confermando il suo status di autentica polivalente. Questo rende la sua partecipazione nello slalom della combinata a squadre una scelta coerente con il suo profilo tecnico.