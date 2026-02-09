L'Italia si posiziona in evidenza nella prima manche della combinata a squadre maschile di sci alpino, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a Bormio. Giovanni Franzoni, in coppia con Alex Vinatzer, ha concluso la discesa in prima posizione, fermando il cronometro a 1’51”80. L'atleta italiano ha preceduto di 17 centesimi la coppia svizzera Monney/Yule e di 28 centesimi Odermatt/Meillard. L'esito finale della competizione dipenderà ora dalla performance di Vinatzer nello slalom, in programma nel pomeriggio.

La prova di discesa: Franzoni al comando

La prima manche, disputata sulla pista Stelvio di Bormio, ha visto Franzoni imporsi grazie a una prestazione solida e incisiva. Alle sue spalle si sono classificate, in ordine, le coppie svizzere Monney/Yule (+0,17), Odermatt/Meillard (+0,28) e Von Allmen/Nef (+0,42). La seconda coppia italiana, formata da Dominik Paris e Tommaso Sala, ha conquistato il quinto posto a +0,59. Altri atleti italiani, Mattia Casse si è piazzato dodicesimo, mentre Florian Schieder è stato vittima di una caduta.

Franzoni ha commentato la sua prova: “Il mio l’ho fatto, volevo portare una buona discesa per dare fiducia a Vinatzer che so che saprà reggere la pressione, è un grande professionista e gli ho detto solo di sciare con la testa libera e di spingere.

Il risultato arriverà da sé”.

Slalom decisivo nel pomeriggio

La manche di slalom, che determinerà l'assegnazione delle medaglie, è in programma alle ore 14.00. La classifica è estremamente corta e il livello dei partecipanti altissimo. La Svizzera rimane una delle favorite, ma l'Italia conserva la possibilità di puntare al podio grazie alla prova di Vinatzer.

Contesto e formula della gara

La combinata a squadre maschile fa il suo debutto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, prendendo il posto della combinata individuale e del team event. Ogni squadra è composta da due atleti: uno affronta la discesa libera (svoltasi questa mattina alle 10.30) e l'altro lo slalom (in programma oggi pomeriggio alle 14.00).

La somma dei tempi stabiliti dai due atleti decreterà la classifica finale.

L'Italia ha schierato quattro coppie per questa competizione: Franzoni/Vinatzer, Paris/Sala, Casse/Saccardi e Schieder/Kastlunger. La gara è visibile in diretta televisiva su Rai2 e in streaming su Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Una diretta testuale è curata da OA Sport.