Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la semifinale del doppio femminile al WTA 1000 di Doha, superando Cristina Bucsa e Nicole Melichar‑Martinez con il punteggio di 6‑2, 1‑6, 10‑3.

Contesto e svolgimento dell’incontro

Le due italiane, detentrici del titolo, hanno avviato l’incontro con determinazione, ottenendo un break nel quarto gioco del primo set e chiudendo la frazione sul 6‑2. Nel secondo parziale, tuttavia, le avversarie hanno invertito l’inerzia del match, aggiudicandosi sei giochi consecutivi e portando la contesa al match tie‑break.

Il match tie‑break e le statistiche decisive

Nel tie‑break decisivo, Errani e Paolini hanno dimostrato una netta superiorità, concedendo appena tre punti alle avversarie e vincendo per 10‑3. Nonostante una percentuale di punti vinti con la prima di servizio non particolarmente elevata (rispettivamente 57% e 54%), la solidità nei momenti chiave si è rivelata il fattore determinante.

Prossimi scenari

Con questa importante vittoria, Errani e Paolini proseguono la loro corsa nella difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Doha. Le azzurre attendono ora l’esito dell’incontro tra le coppie Hsieh/Ostapenko e Mihalikova/Nicholls per conoscere le loro prossime avversarie.

Il torneo e il tabellone

Il Qatar Ladies Open 2026, conosciuto anche come Qatar TotalEnergies Open, si svolge dall’8 al 14 febbraio al Khalifa International Tennis Complex di Doha. Si tratta di un torneo di categoria WTA 1000 e, nel tabellone di doppio, Errani e Paolini figurano come testa di serie numero uno.