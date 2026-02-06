Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 entrano nel vivo con il giorno zero, caratterizzato dalle prime competizioni ufficiali. Al Cortina Curling Olympic Stadium si disputa il round robin del doppio misto di curling, mentre alla Ice Skating Arena di Assago prende il via il pattinaggio di figura con il Team Event. L’Italia è protagonista in entrambe le discipline, con gli occhi puntati sui suoi atleti.

Curling: la coppia azzurra in cerca di riscatto

La fase a gironi del doppio misto di curling vede in campo la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica.

Dopo un esordio altalenante, gli atleti italiani affrontano Svizzera ed Estonia in gare cruciali per il loro cammino nel girone. L’obiettivo è conquistare un posto tra le prime quattro squadre per accedere al turno successivo, dimostrando la loro forza dopo la sconfitta subita contro il Canada.

Pattinaggio artistico: il Team Event apre le danze

Al Forum di Assago debutta il pattinaggio di figura con il Team Event. L’Italia schiera i suoi migliori interpreti: nella danza sul ghiaccio gareggiano Charlène Guignard e Marco Fabbri, nelle coppie scendono in pista Sara Conti e Niccolò Macii, mentre nel singolo femminile compete Lara Naki Gutmann. L’attesa è alta per le esibizioni degli azzurri, che rappresentano le speranze di medaglia nella disciplina, puntando sui talenti più affermati per ottenere un buon piazzamento.

Programma della giornata

La giornata sportiva inizia alle ore 9.55 con la danza sul ghiaccio, seguita alle 10.05 dalle sfide di curling. Il pattinaggio prosegue con il corto delle coppie alle 11.35 e il singolo femminile alle 13.35. In serata, alle ore 20.00, è in programma la cerimonia d’apertura che darà ufficialmente il via ai Giochi.