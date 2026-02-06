Sulla pista Stelvio di Bormio si sono svolte le prove cronometrate della discesa libera maschile, in preparazione alla gara olimpica. Gli atleti italiani hanno mostrato buone sensazioni, con risultati incoraggianti nelle sessioni di test che hanno preceduto l'evento principale.

Il contesto e i protagonisti

Durante la seconda prova cronometrata, disputata giovedì 5 febbraio, gli italiani hanno confermato la loro competitività. In particolare, Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Dominik Paris, atleta di casa con numerosi successi sulla Stelvio, ha preferito gestire la prova senza forzare eccessivamente, chiudendo con un distacco superiore ai due secondi, una scelta strategica in vista della competizione.

Condizioni e strategie in pista

La seconda prova ha visto Casse segnare il tempo di 1’52"85, nonostante un salto di porta, confermando la sua ottima forma. Schieder si è classificato secondo a 45 centesimi, mentre Franzoni ha chiuso terzo a 87 centesimi. Paris si è posizionato sedicesimo a 2"03. Gli atleti hanno adottato strategie differenti, con alcuni che hanno preferito non scoprire tutte le proprie carte in vista della gara, privilegiando l'analisi del tracciato.

Preparazione in vista della gara

Le prove cronometrate rappresentano un momento fondamentale per studiare la pista e affinare le traiettorie. Gli azzurri hanno sfruttato queste sessioni per trovare il giusto feeling con la neve valtellinese e prepararsi al meglio per la discesa libera di sabato, un appuntamento cruciale del calendario.

Risultati precedenti e aspettative

Nella prima prova, Giovanni Franzoni si era già distinto, classificandosi secondo a soli 16 centesimi da Ryan Cochran‑Siegle, mentre Paris aveva chiuso quinto. Questi risultati precedenti confermano il buon stato di forma degli italiani e alimentano le aspettative per la gara imminente, che vedrà gli azzurri tra i potenziali protagonisti.