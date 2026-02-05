Si apre a Konya, in Turchia, l'ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. La competizione odierna, con inizio alle 10.00, prevede il keirin, sia maschile che femminile, con i primi turni e i quarti di finale. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si terranno le semifinali e le finali del keirin, la Madison femminile e, a conclusione della rassegna continentale, la Madison maschile.

Programma della giornata conclusiva

La giornata si divide in due sessioni. La prima, con avvio alle 10.00, è dedicata al keirin femminile e maschile, con le atlete a inaugurare la competizione.

La sessione pomeridiana, dalle 14.30, vedrà svolgersi le semifinali e le finali del keirin, intervallate dalla Madison femminile. Al termine delle gare di keirin, la Madison maschile decreterà la chiusura ufficiale degli Europei.

Gli atleti italiani in gara

L'Italia è rappresentata in tutte le discipline in programma. Nel keirin femminile gareggiano Miriam Vece, reduce dal quinto posto dell'edizione precedente, e Matilde Cenci, che punta a progredire nei turni. Nel keirin maschile, Stefano Moro mira a migliorare il suo quarto posto dello scorso anno, affiancato da Mattia Predomo. Per la Madison, la coppia maschile composta da Consonni e Sierra ha concrete ambizioni di podio, mentre nella Madison femminile Venturelli e Balsamo possiedono buone prospettive di medaglia.

Contesto e aspettative

La giornata conclusiva giunge dopo i recenti successi azzurri. Nella penultima giornata, Miriam Vece ha conquistato l'argento nel chilometro da fermo, stabilendo anche il record italiano in qualificazione, mentre Federica Venturelli ha ottenuto l'argento nell'inseguimento individuale. Il medagliere italiano si è così arricchito, raggiungendo un totale di cinque medaglie: due argenti e tre bronzi.

Sfide e favorite

La vigilia era caratterizzata da elevate aspettative. Harrie Lavreysen, già vincitore della velocità, puntava a un quarto doppio consecutivo con il keirin, mentre Steffie van der Peet era considerata la favorita nel keirin femminile. Nella Madison femminile, la competizione si preannunciava aperta tra Olanda, Italia e Gran Bretagna. Per la Madison maschile, la coppia belga de Buyst e Hesters era indicata come una seria minaccia.