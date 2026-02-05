Stefania Constantini e Amos Mosaner inaugurano il loro percorso nel torneo olimpico di doppio misto di curling giovedì mattina. La coppia azzurra affronterà la Corea del Sud a Cortina d’Ampezzo, in un incontro valido per la prima giornata del round robin, con inizio previsto alle ore 10.05.

I due atleti, campioni olimpici in carica dopo il successo a Pechino 2022 e detentori del titolo mondiale conquistato nel 2025 in Canada, danno così il via alla loro avventura a Milano‑Cortina 2026 con l’ambizioso obiettivo di confermarsi ai vertici della disciplina.

Contesto e avversari

La Corea del Sud, già scesa in campo mercoledì contro la Svezia, ha subito una netta sconfitta per 10‑3. Nonostante un vantaggio iniziale fino alla terza mano, il match si è concluso in appena sei end. Un avversario, dunque, da non sottovalutare per gli azzurri che debuttano davanti al pubblico di casa.

Programma e calendario

Il torneo di doppio misto si svolge presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Il formato prevede un round robin tra dieci squadre, al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Gli azzurri, dopo l’esordio contro la Corea del Sud, affronteranno in serata il Canada in un secondo turno, con inizio alle ore 19.05.

Il calendario completo per l’Italia include ulteriori incontri contro Svizzera, Estonia, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Stati Uniti nei giorni successivi. Le semifinali e le finali sono in programma tra il 9 e il 10 febbraio.

Il curling misto alle Olimpiadi

Il curling misto rappresenta una delle discipline che ha aperto il programma olimpico di Milano‑Cortina 2026, con le prime gare disputate mercoledì 4 febbraio. La Svezia ha inaugurato il torneo imponendosi per 10‑3 sulla Corea del Sud, mentre Gran Bretagna, Canada e Svizzera hanno ottenuto successi nelle altre sfide di apertura.