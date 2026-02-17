Remco Evenepoel ha realizzato un doppio successo all’UAE Tour: si è aggiudicato la cronometro individuale di Hudayriyat Island e ha conquistato la maglia rossa di leader della classifica generale.

Il ciclista belga, tra i primi a partire, ha completato i 12,2 chilometri in 13’03”, mantenendo una media oraria di 56,1 km/h. Ha preceduto di sei secondi Joshua Tarling e di dodici Rémi Cavagna. Tra gli italiani, Antonio Tiberi si è distinto, chiudendo al dodicesimo posto a 34 secondi dal vincitore. Nella classifica generale, Evenepoel guida con un vantaggio di sei secondi su Tarling e dodici su Cavagna.

Tiberi occupa l'ottava posizione a trenta secondi, mentre Isaac Del Toro è decimo a trentadue secondi.

Dettagli della prova cronometrica

La cronometro si è sviluppata su un percorso interamente pianeggiante, un tracciato ideale per specialisti delle prove contro il tempo come Evenepoel. Il belga ha confermato la sua eccellente condizione stagionale e la sua superiorità in questa disciplina, sfruttando al meglio le sue doti. Questo risultato gli ha permesso di assumere la guida della classifica generale, rafforzando la sua posizione come uno dei principali candidati alla vittoria finale della competizione.

Prestazioni degli atleti italiani

Antonio Tiberi ha dimostrato di essere in buona forma, affermandosi come il migliore tra i corridori italiani nella prova odierna. La sua prestazione lo colloca in una posizione di rilievo nella classifica generale, lasciando presagire un suo possibile ruolo da protagonista nelle tappe successive dell'UAE Tour.