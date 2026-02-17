Oggi, martedì 17 febbraio, l’Italia scende in pista con ambizioni concrete in due discipline chiave delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026: il Team Pursuit maschile nel pattinaggio di velocità e la staffetta maschile di biathlon. In entrambe le gare gli azzurri puntano a lasciare il segno.

Team Pursuit: gli azzurri sfidano l’Olanda dopo aver preceduto gli Stati Uniti

Nel pattinaggio di velocità su pista lunga, la prova a squadre maschile rappresenta l’unica gara di gruppo in programma oggi. L’Italia, composta da Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni, superando gli Stati Uniti, considerati favoriti.

In semifinale gli azzurri affronteranno l’Olanda, mentre gli americani se la vedranno con la Cina. Giovannini ha commentato: “Sono loro i favoriti, hanno vinto tutte le gare quest’anno. Batterli sarà difficilissimo. Però questa prestazione, dopo un anno in cui abbiamo sempre perso, ci dà fiducia e forse incrina un po’ la loro sicurezza. Ora dobbiamo concentrarci sulla semifinale: prima l’Olanda, poi, se arriveremo in finale contro gli Stati Uniti, vedremo cosa succederà”.

Biathlon: staffetta maschile, l’Italia “mina vagante” con Braunhofer, Hofer, Romanin e Giacomel

Sulle nevi di Anterselva, alle 14:30, prende il via la staffetta maschile 4×7,5 km di biathlon. L’Italia si presenta con un quartetto solido: Patrick Braunhofer in apertura, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel in ultima frazione.

La squadra azzurra è definita “mina vagante”, pronta a sorprendere se al tiro dimostrerà precisione e freddezza. Tra le favorite restano Norvegia, campione olimpica in carica, e Francia, con formazioni di altissimo livello.

Programma della giornata e contesto

Secondo il programma ufficiale, oggi martedì 17 febbraio è la quattordicesima giornata di gare dei Giochi. Il Team Pursuit maschile si disputa con semifinali e finali previste nel pomeriggio, mentre la staffetta di biathlon assegna medaglie nel primo pomeriggio. Il calendario include anche altre discipline con atleti azzurri in gara, ma il focus resta sulle due prove a squadre che possono regalare soddisfazioni importanti all’Italia.