Olimpia Milano e Bertram Derthona Tortona si affrontano oggi pomeriggio nella finalissima della Coppa Italia di basket 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 17 all’Inalpi Arena di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Cielo e Sky Sport Basket, con possibilità di streaming su SkyGo, Now TV e LBA TV.

Il contesto della sfida

La finale rappresenta il culmine delle Final Eight. Nel corso delle semifinali, l’Olimpia Milano ha avuto la meglio sulla Germani Brescia con un punteggio di 106-102, grazie ai 27 punti realizzati da Armoni Brooks.

Dall’altra parte, Tortona ha ottenuto l’accesso alla finale eliminando la Virtus Bologna con un risultato di 84-78, sostenuta dai 20 punti e 9 assist di Prentiss Hubb e dai 18 punti di Justin Gorham.

Le storie dei due allenatori

Per entrambi gli allenatori, Peppe Poeta (Milano) e Mario Fioretti (Tortona), si tratta della prima finale da capo allenatore. Fioretti, in particolare, vanta un legame storico con l’Olimpia, avendo ricoperto il ruolo di assistente per oltre vent’anni prima di trasferirsi a Tortona.

Questa finale è un remake di quella disputata nel 2022, quando Milano prevalse a Pesaro. I meneghini mirano oggi al loro nono successo nella competizione, mentre Tortona cerca il primo trofeo della sua storia.

La diretta e le aspettative

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 17. La partita sarà visibile in chiaro sul canale Cielo e per gli abbonati su Sky Sport Basket. Lo streaming sarà disponibile attraverso le piattaforme SkyGo, Now TV e LBA TV. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni istante dell’incontro.

Il cammino verso la finale

L’Olimpia Milano ha raggiunto la finale per la terza volta consecutiva e per la quinta volta nelle ultime sei edizioni della Coppa Italia. Il suo percorso ha visto la squadra superare Trieste nei quarti e Brescia in semifinale. Tortona, invece, ha eliminato Venezia e successivamente la Virtus Bologna, confermando la propria crescita nel panorama cestistico italiano.