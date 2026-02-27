Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha presentato la sfida di Serie A contro il Lecce, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Sinigaglia. L'allenatore ha sottolineato che gli avversari arriveranno con l'obiettivo di conquistare punti preziosi.

La preparazione della partita

"Adesso siamo in un momento più maturo, siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono top", ha dichiarato Fabregas. "Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. Proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante.".

Il tecnico ha inoltre commentato la situazione in infermeria: "Mi spiace molto per Addai. Diao torna convocato domani, può giocare ma non dall'inizio. Anche Goldaniga ci sarà. Baturina non ce la fa per questa partita.".

Contesto e obiettivi

Il Como si presenta alla gara forte della recente vittoria contro la Juventus e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in zona Europa. Il Lecce, invece, è in piena lotta per la salvezza e cercherà un risultato positivo per risalire la classifica.

Analisi tattica e sfide

La difesa del Como si conferma tra le più solide del campionato, con numerosi clean sheet che ne attestano la compattezza. Il Lecce dovrà fare i conti con alcune assenze importanti e con la necessità di una prestazione di alto livello per ottenere un risultato positivo in trasferta, affrontando una squadra in un momento di forma favorevole.