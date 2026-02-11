Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione in vista dei prossimi impegni di campionato. Il tecnico ha invitato i suoi a non lasciarsi andare all'euforia, ma a pensare già alla prossima partita.

Il percorso del Como e la visione di Fabregas

Fabregas ha dichiarato che il momento è positivo per la squadra, ma che è fondamentale restare con i piedi per terra. Ha evidenziato come sia importante non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo eccessivo e concentrarsi sulle sfide che attendono il Como in campionato.

Il tecnico ha ribadito che la priorità resta il campionato e che la squadra deve continuare a lavorare con umiltà e determinazione.

Obiettivi e mentalità per il futuro

Fabregas ha sottolineato che ogni partita rappresenta un'opportunità per crescere e migliorare, invitando i giocatori a dare il massimo in ogni occasione. Guardando al futuro, il tecnico ha spiegato che l'obiettivo è affrontare ogni gara con la giusta mentalità, senza lasciarsi distrarre dai risultati ottenuti finora. Il Como è chiamato a dimostrare continuità e a mantenere alta la concentrazione per raggiungere i propri traguardi stagionali.