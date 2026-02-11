Valentino Rossi sarà al via della 12 Ore di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge, nel fine settimana del 13-15 febbraio sul celebre circuito di Mount Panorama. Il pilota di Tavullia affronterà la gara al volante della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT, affiancato da Raffaele Marciello e Augusto Farfus.

Programma e contesto della gara

La stagione 2026 dell’IGTC prenderà il via in Australia con la 12 Ore di Bathurst, un appuntamento tra i più impegnativi e spettacolari del calendario. Il Team WRT schiererà due BMW M4 GT3 EVO: la #46 con Rossi, Marciello e Farfus, e la #32 con Charles Weerts, Jordan Pepper e Kelvin van der Linde.

L’evento segna anche il debutto della versione EVO della M4 GT3, già utilizzata a livello mondiale nel 2025.

Obiettivi e dichiarazioni

Rossi ha espresso entusiasmo per il ritorno a Bathurst: “È una delle gare più belle della stagione. La pista è fantastica. Quando ho iniziato a correre, Mt Panorama era in cima alla mia lista dei desideri. Ora ci sono stato tre volte e mi diverto ogni volta. L’anno scorso la gara è andata alla grande e siamo arrivati secondi. Anche questa volta il podio è l’obiettivo. Con Raffaele e Augusto ho due compagni di squadra stellari da cui posso imparare molto e con i quali mi divertirò sicuramente molto”.

Ferrari e altri protagonisti

Tra gli iscritti spicca anche una Ferrari 296 GT3 schierata da Arise Racing GT nella classe PRO, con Davide Rigon, Daniel Serra e Jaxon Evans.

Porsche sarà presente con due equipaggi di alto profilo: la #911 di Absolute Racing (Bastian Buus, Matt Campbell, Alessio Picariello) e la #61 di Earl Bamber Motorsport (Klaus Bachler, Ricardo Feller, Laurin Heinrich). Mercedes, invece, punta al quinto podio consecutivo con la 75 Express Racing (Jules Gounon, Luca Stolz, Kenny Habul), oltre ad altre vetture AMG GT3 EVO di rilievo.

Il calendario e le prospettive

La partecipazione di Rossi a Bathurst conferma la sua uscita dal FIA WEC per il 2026, come annunciato da BMW e dal Team WRT. La 12 Ore di Bathurst sarà dunque il suo primo impegno stagionale, con un possibile ritorno nel GT World Challenge Europe in programma. L’evento rappresenta un’occasione per confermare la competitività della BMW M4 GT3 EVO e per Rossi di iniziare la stagione con un risultato di rilievo.