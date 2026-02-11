Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al secondo turno dell’Argentina Open, torneo ATP 250 in corso a Buenos Aires. L’azzurro si è imposto sul campo in terra battuta con un doppio 7-5 sulla wild card argentina Federico Coria.

Il match e il contesto

Berrettini, ottava testa di serie del seeding, ha superato Coria con due set identici, entrambi chiusi 7-5. Al secondo turno affronterà il ceco Vit Kopriva.

“Mi sono allenato duro per venire qui. L’atmosfera è stata bellissima e la partita ha avuto alti e bassi, ma sono felice soprattutto di essere tornato in campo”, ha dichiarato Berrettini al termine dell’incontro.

Un rientro atteso

Si tratta della prima partita ufficiale del 2026 per il romano, che aveva rinunciato all’Australian Open a causa di un problema agli addominali. Il match, più combattuto di quanto suggerisca il punteggio, si è concluso in due ore e quattordici minuti. Nel primo set l’azzurro ha annullato sette palle break prima di trovare lo strappo decisivo al dodicesimo game; nel secondo set, dopo un iniziale break a zero, Coria ha reagito e si è riportato in parità, ma Berrettini ha chiuso nuovamente al dodicesimo gioco.

Dettagli della partita

Nel primo set, Coria ha annullato sette palle break su otto, ma alla seconda occasione Berrettini ha trovato lo strappo decisivo al dodicesimo game.

Nel secondo set, dopo un break iniziale, Coria ha reagito e si è riportato sul 4-4, ma l’azzurro ha mantenuto la calma e chiuso il match al dodicesimo gioco.

Berrettini ha spiegato: “La prima partita non è mai facile: oggi dritto e servizio hanno funzionato bene. Più partite giocherò, più mi sentirò meglio. È un processo e spero di raggiungere una buona condizione il prima possibile”.