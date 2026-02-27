AF Corse ha svelato la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83, protagonista della stagione WEC 2026. La vettura, che ha trionfato nell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans con Phil Hanson, Yifei Ye e Robert Kubica, mantiene il caratteristico “Giallo Modena” come colore dominante, arricchito da nuovi dettagli in rosso.

La 499P n. 83 ha chiuso la stagione piloti in seconda posizione, alle spalle della Ferrari ufficiale n. 51 guidata da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. AF Corse sarà l’unica squadra privata presente nel FIA WEC e alla prossima 24 Ore di Le Mans, mentre lo scorso anno era in pista anche la Porsche 963 n.

99 di Proton Competition.

Calendario WEC 2026

La stagione WEC 2026 prenderà il via a metà marzo con la gara di apertura in Qatar, la 1812 km. Tra gli appuntamenti in calendario figura anche una prova in Italia: la 6 Ore di Imola, prevista nel weekend del 19 aprile.

Il ruolo della 499P n. 83 nel WEC

La Ferrari 499P n. 83 di AF Corse ha rappresentato un caso unico nel WEC: una vettura privata capace di vincere la 24 Ore di Le Mans nel 2025, confermando la competitività del team anche senza supporto ufficiale diretto. La scelta di mantenere il “Giallo Modena” con nuovi accenti rossi sottolinea la continuità estetica e l’identità forte del progetto. La conferma della vettura come unica entry privata nel 2026 evidenzia il ruolo esclusivo di AF Corse nella categoria Hypercar.

Il calendario, con tappe in Qatar e in Italia, offre un contesto stimolante per la squadra, chiamata a confermare i risultati ottenuti e a difendere la propria posizione nel panorama endurance mondiale.