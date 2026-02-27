La terza tappa del Giro di Sardegna, con partenza da Cagliari e arrivo a Tortolì, si è conclusa con la vittoria di Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali). Il ciclista serbo ha conquistato il traguardo in uno sprint serrato, superando per pochissimi centimetri Davide Donati (Red Bull‑BORA‑hansgrohe Rookies). La frazione si è caratterizzata per una volata di gruppo, senza particolari scossoni lungo il percorso.

La volata decisiva

La corsa ha visto inizialmente una fuga a due composta da Ivan Taccone (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg), ma il gruppo ha ricucito lo strappo.

Successivamente, un tentativo solitario di Thor Michielsen (Lidl‑Trek Future Racing) è stato anch’esso annullato, preparando così il terreno per lo sprint finale.

Nel finale, Rajović e Donati si sono contesi la vittoria in un testa a testa concitato. Il serbo ha avuto la meglio al photofinish, mentre Donati è rimasto a un soffio dalla doppietta. Al terzo posto si è piazzato Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), seguito da Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) e Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank).

Classifica generale e contesto

Nonostante la vittoria di tappa, Rajović non ha scalfito la leadership in classifica generale. La maglia di leader resta saldamente nelle mani di Nicolò Garibbo (Team UKYO).

Dettagli del finale di tappa

La vittoria di Rajović è stata determinata da un perfetto “bike throw” nel finale, che gli ha permesso di superare Donati. Quest’ultimo aveva preso l’iniziativa dopo un ottimo lavoro del suo team e del treno di Polti‑VisitMalta. Manuel Peñalver ha completato il podio, mentre Garibbo ha mantenuto la maglia di leader in vista della tappa regina prevista per domani.