Canada e Finlandia si sfidano oggi pomeriggio, venerdì 20 febbraio, alle 16.40 all’Arena Santagiulia nella prima semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. In palio c’è un posto nella finale per la medaglia d’oro.

Il contesto della sfida

Il Canada arriva a questa semifinale dopo aver vinto il girone con autorità, ma ha rischiato grosso nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca, dove ha prevalso 4‑3 ai tempi supplementari. La partita è stata segnata da un clamoroso errore arbitrale: il gol del momentaneo 3‑2 ceco è stato convalidato nonostante la squadra avversaria avesse otto giocatori in campo.

Contro la Finlandia, i canadesi non potranno permettersi distrazioni.

La Finlandia, campione olimpica in carica, ha mostrato carattere nei quarti di finale: sotto di due reti contro la Svizzera, ha rimontato con due gol nel finale e ha vinto ai supplementari grazie a un breakaway di Artturi Lehkonen. Entrambe le squadre arrivano da match tiratissimi e decisi ai supplementari.

La posta in gioco e le attese

La partita promette intensità e talento: entrambe le nazionali sono ricche di giocatori di altissimo livello, molti dei quali militano in NHL, e occupano i primi due posti nel ranking IIHF. Il vincitore accederà alla finale per l’oro, mentre la sconfitta significherà la disputa della finale per il bronzo.

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play, oltre che sulle piattaforme Discovery Plus, HBO Max e DAZN tramite i canali Eurosport.

Dettagli delle partite

Nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca, il Canada ha visto il gol decisivo ai supplementari di Mitch Marner, dopo che Nick Suzuki aveva pareggiato a 3:27 dalla fine. Macklin Celebrini ha contribuito con un gol e due assist, mentre Connor McDavid ha firmato due assist, consolidando la sua leadership nella classifica marcatori del torneo.

La Finlandia, invece, ha ribaltato la Svizzera con due gol nel finale, grazie a Sebastian Aho e Miro Heiskanen, che hanno forzato i tempi supplementari. In questo frangente, Artturi Lehkonen ha siglato il gol vittoria al 3:23 del primo overtime.