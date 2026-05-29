Il Monza ha compiuto un passo decisivo verso la promozione in Serie A, imponendosi per 2-0 sul campo del Catanzaro nella gara d’andata della finale playoff. I gol, entrambi segnati nella ripresa, sono stati realizzati da Hernani al 77’ e da Caso all’89’, proiettando i brianzoli in una posizione di netto vantaggio per il ritorno nella massima serie.

La cronaca della partita e i marcatori

La partita ha visto il Monza sbloccare il risultato al 77’ minuto. È stato Hernani a firmare la rete del vantaggio con un potente destro da fuori area che ha superato il portiere avversario, Pigliacelli, insaccandosi con precisione all’incrocio dei pali.

Questa azione decisiva è arrivata nella seconda metà del match, dopo un primo tempo che si era mantenuto in sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre a studiare l'avversario. Il raddoppio è giunto quasi allo scadere, all’89’ minuto, grazie a un rapido contropiede. L'azione è stata avviata da Petagna che ha servito Caso. Quest'ultimo, con una brillante giocata personale, ha superato due avversari e ha concluso con un destro preciso, fissando il risultato finale sul 2-0 e consolidando il vantaggio del Monza.

Il contesto della finale e le prospettive di promozione

Questo successo esterno rappresenta un risultato fondamentale per il Monza, che si trova ora in una posizione estremamente favorevole in vista della partita di ritorno.

La finale playoff di Serie B, che assegna l'ultima delle tre promozioni disponibili in Serie A per la prossima stagione – dopo quelle già conquistate da Venezia e Frosinone – si concluderà venerdì 29 maggio. L'incontro decisivo è in programma alle ore 20.00 presso l'U-Power Stadium, lo stadio di casa dei brianzoli. Il regolamento della competizione prevede una clausola specifica in caso di parità nel punteggio complessivo tra la gara d'andata e quella di ritorno: non sono infatti previsti né tempi supplementari né, di conseguenza, i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice. In tale eventualità, la promozione verrebbe assegnata alla squadra che si è classificata meglio durante la stagione regolare del campionato.

Il Monza, avendo concluso la Serie B al terzo posto, avrebbe quindi la meglio sul Catanzaro, che si è classificato quinto. La gara d’andata, che ha visto il Monza imporsi per 2-0, si era disputata domenica 24 maggio alle ore 20.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.