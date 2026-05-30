Jakub Mensik ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Roland Garros, sorprendendo pubblico e avversari con una rimonta che sembrava impossibile. Il giovane tennista ceco ha superato Alex de Minaur dopo aver affrontato significative difficoltà fisiche nel turno precedente. Reduce da una maratona estenuante di quattro ore e quarantuno minuti contro Mariano Navone, Mensik aveva lasciato il campo stremato, tanto da essere trasportato al centro medico in sedia a rotelle. Questo episodio aveva sollevato seri dubbi sulla sua capacità di recupero per il match successivo.

Nel terzo turno, Mensik si è trovato di fronte l’australiano Alex de Minaur, noto per la sua rapidità e resistenza. L’inizio della partita ha confermato le preoccupazioni iniziali: Mensik, ancora visibilmente affaticato, ha mostrato difficoltà nei movimenti e ha raccolto solamente cinque punti nel primo set, perso con un netto 6-0. In molti credevano che l'incontro si sarebbe concluso rapidamente, ma il tennista ceco ha dimostrato una straordinaria determinazione, riuscendo a ribaltare completamente la situazione.

Una rimonta inattesa e la vittoria decisiva

Contrariamente a ogni aspettativa, Mensik ha ritrovato energie e lucidità, imponendosi nei successivi tre set con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3.

L'incontro si è concluso in sole due ore e venticinque minuti, un tempo sorprendentemente breve considerando le premesse e la durata del suo match precedente. Con questa vittoria, Mensik ha raggiunto per la prima volta il quarto turno a Parigi, evidenziando una grande forza mentale e fisica dopo il crollo accusato nel turno precedente.

Durante la partita, De Minaur aveva iniziato in modo travolgente, mettendo a segno una serie di sedici punti consecutivi e sembrando in pieno controllo del gioco. Tuttavia, la reazione di Mensik ha cambiato drasticamente l'inerzia dell'incontro: il ceco ha costretto l'australiano a commettere errori e, sentendo la partita scivolargli di mano, De Minaur ha manifestato la sua frustrazione scagliando la racchetta a terra.

Il contesto del torneo e le prospettive future

L’eliminazione di De Minaur si inserisce in un Roland Garros già caratterizzato da grandi sorprese, con le uscite anticipate di big come Jannik Sinner e Novak Djokovic che hanno aperto il tabellone a nuovi protagonisti. Mensik, dopo la battaglia fisica e mentale contro Navone e la sorprendente rimonta su De Minaur, si candida ora come una delle rivelazioni del torneo. Attualmente, l'australiana Daria Kasatkina rimane l'unica rappresentante dell'Australia ancora in corsa nei tabelloni di singolare. Mensik, forte di una prestazione che ha impressionato per carattere e capacità di recupero, guarda con fiducia al prossimo turno.