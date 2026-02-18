La Fiorentina si prepara ad affrontare l’andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia dovendo fare i conti con importanti assenze. Non saranno infatti convocati per la trasferta in Polonia, in programma domani alle 21, David De Gea e Manor Solomon.

Le assenze confermate

Il portiere David De Gea è costretto a dare forfait a causa di una sublussazione al dito medio della mano sinistra. L'infortunio è stato rimediato domenica durante la partita di campionato contro il Como, impedendogli di far parte della lista dei convocati per la gara di coppa.

Anche Manor Solomon è indisponibile. L’esterno israeliano è stato fermato da un’influenza e, pertanto, non potrà essere schierato nella sfida europea contro lo Jagiellonia.

Altri forfait nella lista UEFA

Oltre a De Gea e Solomon, non figurano nella lista UEFA anche Marco Brescianini e Daniele Rugani, esclusi dalla rosa per la competizione. A questi si aggiunge Albert Gudmundsson, che sta seguendo un percorso di recupero per un infortunio alla caviglia.

Contesto della sfida

La partita di andata dei playoff di Conference League si svolgerà domani, giovedì 19 febbraio, alle 21 in Polonia contro lo Jagiellonia Białystok. Si tratta del primo turno della fase a eliminazione diretta, che ha preso il via il 19 febbraio e proseguirà fino alla finale del 27 maggio a Lipsia.

La Fiorentina, già finalista nelle ultime due edizioni della competizione, affronta una trasferta delicata in un momento in cui deve fare i conti con diverse assenze chiave, che potrebbero influenzare l'esito della gara.