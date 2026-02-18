Le squadre italiane di sci di fondo hanno conquistato la qualificazione alle finali del team sprint, sia femminile che maschile, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. Le atlete Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, insieme ai colleghi Elia Barp e Federico Pellegrino, prenderanno parte alle finali che si svolgeranno presso lo stadio del fondo di Lago di Tesero, in Val di Fiemme.

Qualificazioni femminili

La coppia italiana femminile, formata da Ganz e De Martin Pinter, ha superato con successo le qualificazioni, garantendosi un posto tra le squadre che si sfideranno per la vittoria finale.

Tra le principali avversarie che hanno dimostrato grande competitività nelle qualificazioni si annoverano le rappresentative di Svezia, Finlandia e Canada.

Qualificazioni maschili

Anche nel settore maschile, la coppia composta da Barp e Pellegrino ha ottenuto la meritata qualificazione per la finale. Le squadre che si sono distinte come più forti durante le fasi di qualificazione includono quelle degli Stati Uniti e della Norvegia.

Programma delle finali

Le finali del team sprint rappresentano le ultime competizioni a squadre previste per la disciplina dello sci nordico nella giornata odierna. Le squadre italiane, sia maschile che femminile, saranno protagoniste nelle rispettive finali che si terranno nell'arena dello stadio del fondo di Lago di Tesero.