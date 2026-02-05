Questa mattina a Roma ha preso avvio il “Tavolo di confronto” tra la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico‑finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione italiana pallacanestro (FIP) e la Lega Basket Serie A. L’iniziativa mira a rendere più efficienti i controlli sulla corretta gestione economico‑finanziaria dei club.

Composizione e obiettivi del tavolo

Durante il primo incontro è stato definito il programma di lavoro. Le delegazioni erano composte dai segretari Mario Morelli per la Commissione, Maurizio Bertea per la FIP e Francesco Riccò per la Lega Basket Serie A.

È emersa una chiara volontà reciproca di collaborazione tra le istituzioni, unite dall’obiettivo di rafforzare la solidità economica del movimento e salvaguardare un’equa competizione.

Prossimi passi

I lavori proseguiranno con una nuova riunione nelle prossime settimane, seguendo il calendario stabilito in data odierna. L’istituzione di questo tavolo rappresenta un passo concreto verso un sistema di vigilanza più coordinato e trasparente, volto a tutelare la sostenibilità delle società e la regolarità del campionato.

Contesto e precedenti

Il confronto tra FIP, Lega Basket e Commissione indipendente si colloca in un quadro di crescente attenzione verso la governance economica del basket professionistico.

In passato, la FIP e la Lega hanno già intrapreso dialoghi su temi regolatori e di trasparenza. Un esempio è il precedente confronto con la Commissione indipendente in merito alla situazione della Trapani Shark, in cui le istituzioni hanno ribadito di aver agito “nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge”, basandosi sulle informazioni ricevute dalla Commissione stessa.