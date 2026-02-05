La sessione invernale di calciomercato ha registrato numeri da record, con oltre 5.900 trasferimenti nel calcio professionistico maschile per un valore complessivo di 1,9 miliardi di dollari. Il calcio femminile ha segnato una spesa superiore ai 10 milioni di dollari, con un incremento dell’85 per cento rispetto all’anno precedente. Il rapporto FIFA sui trasferimenti di gennaio 2026, pubblicato il 5 febbraio 2026, conferma la leadership dei club inglesi come maggiori investitori, con oltre 360 milioni di dollari spesi. L’Italia si posiziona al secondo posto per investimenti, con 283 milioni di dollari, seguita da Brasile, Germania e Francia.

Il calcio maschile e femminile a confronto

Il documento FIFA evidenzia il volume record di operazioni concluse nel calcio maschile, che ha superato quota 5.900 trasferimenti per un valore totale di 1,9 miliardi di dollari, sebbene in lieve calo rispetto all’anno precedente. Parallelamente, il calcio femminile ha raggiunto una spesa record superiore ai 10 milioni di dollari, segnando un aumento dell’85 per cento, nonostante un leggero calo nel numero di trasferimenti.

La supremazia finanziaria inglese

L’analisi conferma la Premier League come unico campionato ad aver speso più della Serie A nella finestra invernale. Secondo dati indipendenti di Transfermarkt, la Premier League ha investito circa 453 milioni di euro nel mercato invernale 2025/26, mentre la Serie A si attesta a 243 milioni di euro.

Questo dato sottolinea la netta supremazia finanziaria del campionato inglese anche in termini di spesa assoluta, con la Serie A che si conferma al secondo posto tra i principali campionati europei per investimenti nel calciomercato.