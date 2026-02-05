La seconda giornata di prove per il singolo maschile di slittino alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina si è svolta oggi sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Gli azzurri Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler sono stati impegnati nelle prime due manche di qualificazione.

Prestazioni azzurre nelle prime due manche

Dominik Fischnaller ha mostrato una notevole performance, concludendo la prima manche in terza posizione e la seconda manche al primo posto, evidenziando una solida padronanza del tracciato. Leon Felderer ha ottenuto risultati incoraggianti, piazzandosi rispettivamente al quarto e al terzo posto nelle due prove.

Alex Gufler, invece, ha chiuso le manche al dodicesimo e al tredicesimo posto.

Programma delle prossime manche

Il programma prosegue con la terza manche, prevista per le 14.30, seguita immediatamente dalla quarta e ultima prova della giornata. Gli atleti continuano così i loro test in preparazione alla gara che decreterà i vincitori delle medaglie olimpiche.

Confronto con le prove cronometrate

In una sessione precedente di prove cronometrate, svolta sulla medesima pista, Fischnaller si era già distinto conquistando la vetta con un tempo di 53.491 secondi. L'austriaco Wolfgang Kindl si era posizionato a soli nove millesimi dalla sua prestazione. Leon Felderer aveva ottenuto il terzo posto, a 99 millesimi dal leader, mentre Alex Gufler si era classificato tredicesimo. Questi riscontri confermano l'ottimo stato di forma degli atleti italiani e la loro competitività sul tracciato di casa in vista delle competizioni future.