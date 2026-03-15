L’Italia si prepara a vivere una giornata cruciale nelle staffette miste di biathlon a Otepää, in Estonia, dove si conclude la stagione della Coppa del Mondo 2025-2026. La squadra azzurra ha deciso di puntare forte sulla Single Mixed, affidando le proprie speranze a Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, atleti di grande esperienza e affidabilità. La gara, che si svolge su quattro frazioni ma con due soli atleti per squadra, vedrà l’Italia confrontarsi con le formazioni di Francia e Norvegia, considerate tra le favorite, in una prova sempre molto aperta e ricca di sorprese.

La giornata di gare a Otepää rappresenta anche un’occasione per migliorare il record di podi stagionale per la nazionale italiana, che ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi. L’Italia occupa attualmente la terza posizione nella Coppa di specialità, un risultato che testimonia la costanza e la competitività della squadra nelle prove a squadre. L’obiettivo dichiarato è quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista e chiudere la stagione con un risultato di prestigio.

Staffetta mista tradizionale: Italia a caccia delle prime posizioni

Oltre alla Single Mixed, l’Italia sarà impegnata anche nella staffetta mista tradizionale, disciplina in cui vanta una solida tradizione. La squadra azzurra arriva infatti dall’argento conquistato ai Giochi di Milano Cortina 2026, quarta medaglia consecutiva in questa specialità.

Per la gara di Otepää, la formazione sarà composta da Braunhofer, Pircher, Carrara e Auchentaller. Pur non schierando la formazione tipo, l’Italia punta comunque a entrare tra le prime cinque, consapevole che per salire sul podio sarà necessario approfittare di eventuali errori delle squadre di Francia, Norvegia e Svezia, tradizionalmente molto forti in questa disciplina.

Ultima giornata di Coppa del Mondo: programma e prospettive

La giornata conclusiva delle gare a squadre della Coppa del Mondo di biathlon vedrà la Single Mixed prendere il via alle 12:35, seguita dalla staffetta mista tradizionale alle 14:40. Per l’Italia si tratta dell’ultima occasione stagionale per lasciare il segno in una competizione internazionale di alto livello.

L’ambiente a Otepää è carico di attesa, anche perché la località estone ospiterà i Mondiali del 2027, rendendo questa tappa un importante banco di prova per tutte le nazionali presenti.

La stagione 2025-2026 ha regalato emozioni contrastanti agli azzurri, tra momenti di esultanza e altri di delusione. Ora, con la chiusura delle gare a squadre, l’attenzione si concentra sulle prestazioni degli atleti italiani, chiamati a confermare la propria competitività e a difendere il prestigio conquistato negli ultimi anni nelle staffette miste.