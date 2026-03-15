La Ferrari conclude il Gran Premio di Cina con sensazioni simili a quelle di Melbourne: un modesto progresso rispetto alla stagione precedente, ma un divario tecnico con la Mercedes ancora marcato. Il team principal, Frederic Vasseur, ha analizzato la gara, ammettendo che la scuderia tedesca si è dimostrata più performante, con un vantaggio stimato tra i tre e i cinque decimi al giro, specialmente in condizioni di aria pulita. Questo divario è attribuibile a un migliore sfruttamento della modalità over-take e a un netto vantaggio in termini di velocità sul rettilineo.

Il divario tecnico: un nodo da sciogliere

Vasseur ha posto l'accento sul gap tecnico come principale criticità. La Mercedes, infatti, si è dimostrata superiore, sia in termini di gestione della modalità over-take sia per quanto concerne la velocità di punta sul dritto. La Ferrari è pienamente consapevole delle aree che necessitano di un immediato sviluppo per colmare questa differenza.

Un podio incoraggiante e la coesione interna

Nonostante le sfide tecniche, il weekend cinese ha offerto un primo podio stagionale per Lewis Hamilton, un risultato significativo dopo un 2025 complesso. Hamilton si sta integrando sempre più nel team, acquisendo una conoscenza approfondita del personale e contribuendo attivamente allo sviluppo della vettura e al lavoro al simulatore, ben prima dell'inizio del campionato.

Vasseur ha sottolineato come la vettura appartenga all'intero team, pur riconoscendo l'indispensabile contributo umano e tecnico del pilota britannico.

Il divario ridimensionato secondo Auto Hebdo

In un'intervista rilasciata ad Auto Hebdo, Vasseur ha fornito una prospettiva più sfumata sul distacco dalla Mercedes, riducendolo a tre-quattro decimi, a differenza degli otto decimi registrati in Australia. Ha spiegato che tale differenza in qualifica era legata alle peculiarità del circuito australiano e al sistema di recupero energetico. A Shanghai, invece, con condizioni differenti, il divario è apparso meno pronunciato, suggerendo un potenziale di recupero per la scuderia di Maranello.